أنباء عن موافقة تل أبيب على استلام 33 محتجزا 'أحياء أو قتلى'

العالم - فلسطين

ونقلت هيئة البث االإسرائيلية، السبت، عن المصدر تأكيده أن "المفاوضات مبنية على أن نهايتها ستؤدي إلى تدمير قدرات حماس".

وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو تمسك "إسرائيل" في إطار الاقتراح الجديد بالقضاء على حركة "حماس" قبل وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن "شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة لم تتغير".

وتابع "شروط إنهاء الحرب تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية وتحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي خطر على إسرائيل".

وأضاف أن "إسرائيل لن تقبل بإبرام أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار ما لم تتم تلبية شروطنا كاملة".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن الجمعة، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".

أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.