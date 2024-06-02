غزة.. ماذا وجد النازحون العائدون الی مخيم جباليا؟

العالم - فلسطين

دمار واسع وجثامين شهداء ملقاة في الشوارع، هذا ما وجده سكان مخيم جباليا العائدون إليه بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه الخميس الماضي.

وجد كثير من العائدين منازلهم ركاماً، فلا معالم للدور ولا توجد شوارع، مع آثار استفزاز واضحة من جنود الاحتلال لسكان المخيم.

کما تحسر کثيرون علی فقد مصادر رزقهم بعد تدمير سوق المخيم بالکامل.

لا مقومات حياة في جباليا، لا مياه ولا طرق ولا خدمات، حتى المستشفيات تم تخريبها وتدمير مولداتها، فيما لاتزال طواقم الدفاع المدني تبحث تحت الأنقاض عن الشهداء والمفقودين، والتي تقدر أن أعدادهم بالمئات.

أكثر من ألف منزل دمرت بالكامل في منطقة مخيم جباليا، بحسب الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، الذي أكد ان بينما بقية المنازل تعرضت للتدمير الجزئي، والكثير منها لا تصلح للسكن، مشيراً إلى انتشال جثامين عشرات الشهداء من شوارع المخيم ومنطقة مشروع بيت لاهيا، معظمهم من النساء والأطفال.

جيش الاحتلال دمر ايضا جميع مراكز الإيواء في المخيم، سواء المدارس التابعة لوكالة أونروا، أو المنشآت الأخرى، خصوصاً في شرق ووسط المخيم، كما طاول الدمار المدارس الحكومية. فيما اكدت الاونروا ان نازحين بينهم اطفال استشهدوا اثناء بقائهم في مدراسة الوكالة التي حاصرتها دبابات الاحتلال الاسرائيلي.

ورغم ان شوارع جباليا أصبح من الصعب معرفتها، الا ان النازحين مصرين على العودة الى دورهم وإقامة خيام وعرائش فوق الركام وإعادة الحياة إلى جباليا.