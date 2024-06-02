مصادر..المقترح الذي وصل لحماس يختلف عن ما أعلنه بايدن

العالم- فلسطين

وبحسب موقع "عربي21"، قالت المصادر، "إن التفاصيل التي تسلمتها الحركة هي مقترح إسرائيلي معدل عن العرض الذي قدمته تل أبيب سابقا ورفضته حماس".



وذكرت المصادر، "أن هناك اختلافا في بعض الكلمات يؤدي لتغيير في التفاصيل".

والسبت، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، إن الحركة نظرت بإيجابية إلى الأفكار التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وذكر حمدان خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أن المقترح الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن يحمل أفكارا عامة، مبينا أن الحركة بحاجة لتفاصيل والتزام إسرائيلي واضح بما تم التوافق عليه خلال أيار/ مايو الماضي.



وأضاف أن حماس بحاجة لاتفاق مكتمل التفاصيل، لأن الإسرائيليين يماطلون فيما يتعلق بوقف القتال بشكل كامل، ويحاولون البقاء في بعض مناطق قطاع غزة.



وبين القيادي في حماس، أن فكرة التوصل لاتفاق "أمر إيجابي، لكنه لن يتم بالآمال، وإنما باتفاقات يقبل بها الإٍسرائيليون صراحة، حتى لا يتنصلوا منها لاحقا، موضحا: "المبادئ ليست كافية لإبرام اتفاق، ونحن نريد خطوات محددة وواضحة للانسحاب وإغاثة سكان القطاع".



كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن مقترح إسرائيلي جديد للهدنة في قطاع غزة جرى عرضه على حركة حماس، يتضمن وقفا لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في إطار ثلاث مراحل.

وأشار بايدن، إلى أن "قطر أوصلت المقترح الإسرائيلي إلى حماس"، بينما لم تصدر تأكيدات فورية من الدوحة أو الحركة على ذلك. في حين قال مسؤول في البيت الأبيض، إن المقترح شبيه بما وافقت عليه حماس مؤخرا مع تعديلات بسيطة.



تفاصيل المقترح الجديد:



المقترح يتضمن ثلاث مراحل، كل مرحلة تمتد على مدار 42 يوما، يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وإعادة إعمار القطاع.



المرحلة الأولى

تستمر 6 أسابيع، وتشمل وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من جميع المناطق المأهولة في غزة.



إطلاق سراح عدد من المحتجزين، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



خلال الأسابيع الستة من المرحلة الأولى، ستتفاوض إسرائيل مع حماس على الوصول للمرحلة الثانية، التي ستشهد نهاية دائمة للأعمال القتالية.

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المرحلة الثانية

تستمر 6 أسابيع، وتشمل إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين والجنود، وإدامة وقف إطلاق النار.



يتم التفاوض في المرحلة الثانية من أجل الوصول للمرحلة الثالثة



المرحلة الثالثة

تستمر 6 أسابيع، وتتضمن الوضع في غزة ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة



وأوضح الرئيس الأمريكي أن المقترح الإسرائيلي "سيسمح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال، حيث فرضت إسرائيل قيودا طويلة الأمد".



وقال إن "المساعدات الإنسانية سترتفع لتشمل 600 شاحنة تعبر إلى غزة يوميا".