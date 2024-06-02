حزب الله يسيطر على مستوطنة إسرائيلية بصورة كاملة!

العالم - لبنان

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن دافيدي أن الحزب اللبناني يسيطر بشكل كامل على المستوطنة، ولا يوجد مكان فيها ليس مكشوفا لصواريخه.

وأضاف رئيس مستوطنة "مرغليوت" الواقعة على الحدود اللبنانية أن حكومة بنيامين نتنياهو ضعيفة وفاشلة وتهتم بأمن الإئتلاف الحاكم أكثر من أمن سكان ومستوطني الشمال الإسرائيلي.

في السياق قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن تقديرات جيش الاحتلال وأجهزة الأمن الإسرائيلية تكشف أن حزب الله استخدم 5% فقط من أسلحته خلال الأشهر الماضية.

وأضافت: حزب الله استخدم أسلحته اختبارا للجيش واستعدادا لحرب واسعة.

يذكر أنه وفي أحدث عملية للمقاومة الاسلامية في لبنان شن حزب الله صباح اليوم الأحد هجومًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي الصهيونية في ثكنة “يردن” في الجولان المحتل.