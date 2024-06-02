شاهد.. "الحريديم" يغلقون شارعاً في تل أبيب رفضاً للخدمة العسكرية

العالم - فلسطين

مستوطنون من طائفة "الحريديم" يغلقون شارعاً في "تل أبيب"

والحريديم، تيار يهودي أرثوذكسي متشدد، نشأ في نهاية القرن الـ18 في هنغاريا بهدف الحفاظ على التقاليد اليهودية القديمة، يعتبر أتباعه التوراة هويتهم الأساسية ويضعون دراستها والالتزام بتعاليمها ضمن أولوياتهم.

ينقسم الحريديم إلى تيارات متعددة ومتباينة فكريا، بينهم المؤيدون لقيام "إسرائيل" والمعارضون لها، كما أن لديهم مواقفهم الخاصة، إذ منهم من يعتبر أن الديمقراطية لا توافق القيم اليهودية ويظهر رفضا مطلقا للخدمة العسكرية، ويتمركز وجودهم بشكل رئيسي في كيان الإحتلال والولايات المتحدة الأميركية.