ماذا قال أوباما عن إعلان بايدن بشأن غزة؟

العالم- الامريكيتان

وأوضح أوباما في منشور على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) إن الاقتراح" يضمن أمن إسرائيل"، ويعيد الاسرى في غزة إلى عائلاتهم، ويزيد من المساعدات لغزة ويخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وتابع : "ويشرك الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي الأوسع في عملية إعادة بناء غزة”.

ورأى أوباما أن الهدنة يمكن أن "تضع حدا لإراقة الدماء المستمرة، وتساعد على لم شمل العائلات وتسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لمساعدة اليائسين والجياع".

واعتبر أوباما أيضا أن ذلك يمكن أن يضع الأساس لطريق سيكون طويلًا وصعبًا نحو مستقبل تكون فيه "إسرائيل"، "آمنة"، و"يتمتع فيه الفلسطينيون أخيرًا بالأمن والحرية والاستقلال الذاتي وهو ما سعوا إليه لفترة طويلة".

كان بايدن قد أعلن، مساء اول أمس الجمعة، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وقال بايدن في خطاب متلفز أدلى به من البيت الأبيض، إن "إسرائيل" قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين في القطاع من ثلاث مراحل.

وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة من 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب "إسرائيل" والإفراج عن الاسرى ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية الاسرى بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وحول دور الوسيطين مصر وقطر، قال بايدن " مصر وقطر تعملان على ضمان عدم استئناف حماس أي عمليات عسكرية ضد إٍسرائيل".

وقال بايدن إن استمرار هذا النزاع سيزيد في عزلة "اسرائيل".

كما شدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار سيخلق مستقبل مختلف للشعب الفلسطيني قائم على تحديد المصير والاستقرار، على حد قوله.