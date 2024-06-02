فيديو خاص: قيادي في منظمة التحرير يتحدث عن المؤامرة!!

العالم - خاص بالعالم

كما تحدث عن تاريخ الثورة الفلسطينية والمقاومة، والقضية الفلسطينية، والهجرة الفلسطينية الى ارض الشتات معاناته فيها، حيث اثبت وجوده على كل المستويات العلمية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، وبدأ يستعيد زمام المبادرة والتهيئة لمرحلة الثورة الفلسطينية.

واكد عبد الهادي ان الثورة الفلسطينية انطلقت من اجل استعادة الهوية الفلسطينية، واصبحت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل لاشرعي للشعب الفلسطيني والمتحدث باسمه.

واتهم الامم المتحدة بأنها شاركت في المؤامرة على الشعب الفلسطيني وبدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، والحديث الغربي عن إقامة الدولة الفلسطينية بقي مجرد كلام ولا يوجد اي ضغط او شيء فعلي في سبيل ذلك.

وشدد عبد الهادي على ان الاحتلال والغرب مقتنعون الان بأنه لا يمكن اقتلاع الشعب الفلسطيني من ارضه مهما حاولوا اختلاق نكبات جديدة اشد واقسى من نكبة 1948.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو ...