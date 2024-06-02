نحو 9000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

العالم - خاص بالعالم

ورغم تجاوزه السبعين من العمر فإن الاسير عمر عساف، ابو شذى، الذي يعتبر من قيادات العمل الوطني، لم يسلم من الاعتقال بعد 7 أكتوبر، فعن اشهر ستة قضاها عساف في الاسر دون تهمة ودون محاكمة تحت ما يسمى الاعتقال الاداري، يروي اوضاع الاسرى في سجون الاحتلال التي تحولت بعد 7 أكتوبر الى جحيم مستعر، وايضا عن الفارق بين السنوات التي قضاها في الماضي وبين الاشهر التي قضاها في هذه التجربة.

وقال عساف لقناة العالم: القمع والتنكيل اليومي بالأسرى عمليا هو ايضا احد المظاهر، انا شاهدت دماء على مدى 100 متر بعد ان ضرب عدد من الاسرى وسحبوا لمسافة 100 متر، كانت دماؤهم على الارض وعيون البعض منتفخة، وهناك لا فرق بين كبير وصغير.

هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير اصدروا خلال الساعات الماضية بيانا اكدوا فيه ان عدد الاسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ 7 أكتوبر حتى اليوم في الضفة الغربية بلغ 8985 فلسطينيا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم انفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن الى حين تسليم احد اقاربهم للاحتلال.

وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، لقناة العالم: هناك عدوان همجي وسلوك يعبر عن نزعة الانتقام لدى منظومة الاحتلال من خلال حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة والخطيرة والتي طالت مختلف قطاعات ابناء شعبنا الفلسطيني، هناك نحو 9000 معتقل بعد 7 اكتوبر من الرجتال والنساء والاطفال ومن السياسيين ونشطاء التواصل الاجتماعي وحتى الاسرى المحررين الذين يتم استهدافهم بشكل مباشر من قبل منظومة الاحتلال، هذا يشير الى أن الاحتلال يسعى الى تقويض الحالة النضالية للشعب الفلسطيني.

الاحتلال في عمليات الاعتقال في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر حاول كي الوعي الجمعي الفلسطيني بهدف منع الفلسطينيين من تحويل الضفة الى جبهة ثالثة لكنه فشل.