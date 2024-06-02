مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة يعمق الخلافات داخل الكيان الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

أما الوزيران بن غفير وسموتريتش فهددا بالانسحاب من الحكومة إن تمت الموافقة على اقتراح بايدن. في المقابل حذر مسؤولون اسرائيليون من العرقلة، وطالبت عائلات الأسرى نتنياهو بالموافقة على عرض بايدن.

ففي الوقت الذي تراوح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مكانها، تتصاعد حدة الخلافات داخل الكيان الإسرائيلي بشأن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كبير مستشاري رئيس حكومة الإحتلال أوفير فولك قال إن المقترح يمثل صفقة غير مجزية، مشيرا إلى إن هناك تفاصيل ينبغي التعمق فيها، ومنها أنه لا وقف دائما مستداما لإطلاق النار حتى تحقيق أهداف "الحرب"، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إن أي مقترح يعارض أهداف الحرب غير قانوني، مشيرة إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات سياسية، وأن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) هو المخول بذلك.

وكان وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد هددا بإسقاط الحكومة الائتلافية إذا أبرم نتنياهو صفقة تتضمن إنهاء الحرب دون ما أسموه القضاء على حماس وهو أحد أهداف العدوان على غزة والتي فشلت الحكومة الإسرائيلية في تحقيقه حتى اليوم.

وعلى صعيد المعارضة الإسرائيلية قال زعيمها يائير لبيد إن كلام مستشار نتنياهو يثبت أن "إسرائيل" قد أبدت بالفعل قبولها بالصفقة المقترحة، مشيرا إلى أنه إذا تراجعت تل ابيب عن الصفقة التي عرضها بايدن فسيعني ذلك "الحكم بالإعدام على المختطفين، وأزمة ثقة مع الولايات المتحدة والوسطاء".

من جهة أخرى، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه أبلغ نتنياهو، عقب خطاب بايدن، بدعمه له وللحكومة في الصفقة التي سيتوصلان إليها، مشيرا إلى أنه من الواجب إعادة الأسرى الذين لم يحمهم الكيان الاسرائيلي ضمن صفقة تحافظ على مصالحها الأمنية.

في تلك الأثناء، نقلت القناة 12 العبرية عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة قولهم إنه لا يجوز تفويت الفرصة الراهنة، وإن على نتنياهو أن يقف وراء عرض الرئيس الأميركي ويدعمه.

في غضون ذلك، أعلنت حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي، وشددت على استعدادها للتعامل بصورة إيجابية وبناءة مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وشروك المقاومة الاخرى.