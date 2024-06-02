شاهد.. حملة دعم يمنية من نوع آخر لمظلومية الشعب الفلسطيني

العالم - خاص بالعالم

فلم يتوقف الدعم اليمني على حملات الإسناد الشعبي والرسمي في نصرة غزة وفلسطين، فهناك حملة بطابع اخر لمناصرة ودعم القضية الفلسطينية ومظلومية ابناء غزة يطلقها الناشط اليمني عزام العامري.

حملة مناصرة الكلمة والصورة التي توثق واقع الأحداث في غزة الجريحة تحت نيران القصف والحصار الخانق والتي تعكسه الصور المنتشرة لحملة التضامن من شوارع تعز وسط اليمن لترفع صور الكوادر الصحفية لمختلف وسائل الإعلام والقنوات الاخبارية وفي مقدمتها مراسلي العالم لتنتشر بعدها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العامري لقناة العالم: قمنا بهذه الحملة كدعم للصحفيين الفلسطينيين بسبب حظر محتواهم من قبل مواقع التواصل الاجتماعي ولانه يتم استهدافهم ولا يحظون بكامل حقوقهم من قبل المجتمع الدولي، قمنا بهذه الحملة كدعم لهم ولكي يعلم العالم بأننا مع شعب فلسطين ونتمنى ان تلقى هذه الفكرة انتشار واسع وتفاعل من قبل الجميع.

تهدف حملة مناصرة الصحفيين الفلسطينيين من تعز الى تسليط الضوء على واقع الحال وما يتعرض له الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الطواقم الصحفية التي قدمت ولا تزال تقدم التضحيات في سبيل نقل الكلمة والصورة حول حقيقة المشهد في غزة، في ظل العجز الدولي لحماية الصحفيين وحرية التعبير.

صورة تضاف الى سجل المواقف اليمنية في مناصرة مظلومية غزة وفلسطين بهذه الصور والملصقات على أعمدة الأحياء والشوارع، علها تلقى صداها الواسع داخليا وخارجيا لتحقيق الهدف منها وهو الانتصار لحق الصحفيين وايقاف جرائم الحرب والغبادة بحق الشعب الفلسطيني عبر القصف والحصار.