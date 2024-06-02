القسام تنشر مشاهد لعتاد وحطام آليات قوات الإحتلال وقعت في كمين

العالم - فلسطين

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "مشاهد لمخلفات من كمين سابق وقع فيه الجيش الإسرائيلي، في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم العثور على أجزاء من سيارتي الجيب المستهدفتين وبندقية أم 16، في منطقة الشافعي ببيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة".

وأشارت "كتائب القسام"، إلى أن "الكمين وقع بتاريخ 16 نوفمبر 2023، وخلف الجنود وراءهم بندقية، وخوذا، ومعدات عسكرية، وبعض أجزاء من الجيبات العسكرية".

وظهرت في الفيديو، قلادة التعريف العسكرية، لأحد جنود الجيش الإسرائيلي، الذين وقعوا في الكمين، وخوذا ومسيرة وبعض المعدات العسكرية.