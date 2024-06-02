مستشار نتنياهو: خطة بايدن بشأن غزة ليست جيدة ومعيبة

العالم-الاحتلال

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قال أوفير فولك كبير مستشاري نتنياهو للسياسة الخارجية، إن "إسرائيل" وافقت على اقتراح بايدن رغم أنه غير جيد، لكننا نريد بشدة إطلاق سراح الرهائن، جميعهم.

وتابع: “هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل عليها”، ذلك أن الشروط الإسرائيلية، المتضمنة الإفراج عن الرهائن والقضاء على حماس لم تتغير.

وأعلن بايدن يوم الجمعة ما قال إنها خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب.

وقال بايدن إن المرحلة الأولى وفقا للاتفاق المقترح تتضمن هدنة وإعادة بعض الرهائن الذين لا تزال حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحتجزهم، وبعدها يتفاوض الجانبان على وقف الهجمات لفترة غير محددة في المرحلة الثانية التي يتم فيها إطلاق سراح الرهائن المتبقين على قيد الحياة.

وأشاد بايدن بعدة مقترحات لوقف إطلاق النار على مدى الأشهر القليلة الماضية، وكان كل منها يحمل إطارا مماثلا للخطة التي أعلن عنها يوم الجمعة لكن لم ينجح أي من تلك المقترحات.