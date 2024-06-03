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12 شهيدا بسلسلة غارات استهدفت خان يونس ورفح

12 شهيدا بسلسلة غارات استهدفت خان يونس ورفح
الإثنين ٠٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

استشهد 12 مواطنا فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال ونساء، بسلسلة غارات اسرائيلية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ241 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، اعلنت مصادر صحية استشهاد 10 مواطنين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في منطقة الرميضة شرقي مدينة خان يونس.

واستشهد مواطنان وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو خاطر في خان يونس جنوبي القطاع.

وقال مراسلو "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، إن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بتسجيل إصابات بقصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة أبو عبيد في الحي السعودي غربي مدينة رفح، بينما استهدفت غارة مماثلة منطقة عريبة شمالي المدينة جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، استشهد 10 مواطنين فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلين بمخيم البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

​​​​وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,627 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.ـــــ

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