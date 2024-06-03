بالفيديو: ما لا تعرفه حول إدانة ترامب، باختصار!!

العالم - باختصار

وأدانت محكمة نيويورك ترامب بـ 34 تهمة تتعلق بإخفاء سجلات مالية قبل انتخابات 2016.

وقد تصل عقوبة التهم التي ادين بها ترامب الى السجن 4 سنوات في حال أقرتها المحكمة.

وأكد فريق محامي ترامب أنه سيستأنف الحكم خلال الأشهر المقبلة.

ووصف الرئيس السابق قرار الإدانة بأنه عار، واتهم المحكمة بأنها مزيفة وفاسدة.

وستعلن العقوبة في الـ 11 من تموز/يوليو قبل أيام من ترشيح الحزب الجمهوري ترامب رسميا لـ الانتخابات الرئاسية الاميركية.

ولن تمنع الإدانة ترامب من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني – نوفمبر.

ومن المقرر أن يخوض ترامب أولى المناظرات مع جو بايدن أواخر حزيران - يونيو.

ولا يمنع الدستور الاميركي ترامب من ممارسة مهامه في حال انتخابه حتى لو صدر حكم بسجنه.

وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية لن يستطيع ترامب إصدار عفو عن نفسه.

ويتوقع المراقبون أن تنعكس إدانة ترامب على الحياة السياسية في الولايات المتحدة والانقسام الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وحذر مراقبون من أن الامور قد تأخذ منحى دمويا في البلاد في حال زيمة ترامب في الانتخابات.

وترجح بعض الاوساط أن تستمر محاكمات ترامب في ولايات أخرى لإضعاف موقعه الإنتخابي.

في المقابل يبدو ترامب واثقا من فوزه، معلقا بأن الحكم الحقيقي سيكون لصناديق الاقتراع.

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