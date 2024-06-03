انتقادات لمقترح بايدن لوقف اطلاق النار .. وفرار 100 ألف مستوطن الی الملاجئ

العالم - بانوراما

وتطرق برنامج بانوراما في ملفه الاول الی مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة الخلافات داخل الكيان الإسرائيلي.

وانتقد مستشار نتنياهو المقترح، ووصفه بغير المجزي. وشدد وزير الحرب على عدم القبول باستمرار حماس في حكم غزة في أي مرحلة ترمي لإنهاء الحرب. أمّا الوزيران بن غفير وسموتريتيش فهددا بالانسحاب من الحكومة إن تمت الموافقة على اقتراح بايدن. في المقابل حذر مسؤولون اسرائيليون من العرقلة، وطالبت عائلات الأسرى نتنياهو بالموافقة على عرض بايدن.

في الملف الثاني سلط برنامج بانوراما علی فرار نحو مئة ألف مستوطن اسرائيلي إلى الملاجئ إثر تفعيل صفارات الإنذار في عكا ونهاريا ومحيطهما والجولان السوري المحتل بعد قصفها بعشرات الصواريخ من قبل حزب الله. الاعلام العبري أعلن انفجار مسيرتين في نهاريا وعكا. وشن حزب الله أيضاً هجوماً بالمسيرات على مقر كتيبة في ثكنة يردن في الجولان المحتل السوري، فدمّر رادار القبة الحديدية، وأماكن الضباط والجنود، وأوقع قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.