 اليوم الأخير لعملية تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية وهذه الشخصيات المهمة

العالم - ايران

وحتى يوم أمس، تم تسجيل ما مجموعه 37 شخصًا في هذه الانتخابات، واليوم ستستمر عملية تسجيل المرشحين حتى الساعة 18:00.

ومن الشخصيات التي قدمت اوراق تسجيلها اليوم الاثنين يمكن الاشارة الى كل من النائب الاول لرئيس الجمهورية السابق اسحاق جهانغيري وكل من النواب السابقين ، الیاس نادران، حسن سبحاني، حسن کامران، احمد اکبري، قاسم جاسمي، حمیدة زرآبادي، علی رضا ورناصري، حمید کریمي،اردشير مطهري ،وحيد جلال زادة ووزير الزراعة السابق محمد رضا اسکندري و علي آذري النائب الحالي في البرلمان .

يشار الى انه وبعد استشهاد آية الله رئيسي ورفاقه، ستجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة قبل عام واحد .