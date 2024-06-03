رفح.. مدينة، دون مستشفيات

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس ان عدد من المراكز الطبية كانت تنشط في مدينة رفح منذ بداية الحرب، لكنها خرجت عن الخدمة منذ عدة أيام وأخرها كان يوم أمس.

وأكد مراسل العالم ان المستشفی الاميركية خرجت يوم أمس عن الخدمة بعدما اعلنها الاحتلال منطقة خطرة وحذر من الدخول والخروج منها واليها.

وأشار مراسل العالم ان مستشفی ابويوسف النجار والمستشفی الكويتية والمستشفی الميدانية الاماراتية وغيرها من المشافي جميعها خرجت عن الخدمة.

وأوضح ان جميع المشافي في عموم غزة خرجت عن الخدمة ماعدا مستشفی كتائب شهداء الاقصی التي لاتزال تعمل في ديرالبلح وسط قطاع غزة وايضاً مستشفی ناصر التي عادت الی العمل من جديد.

وأكد ان نشاط هذه المشافي محدود جداً بسبب نقص الطاقم الطبي والمواد الطبية.