'اسرائيل' تفتح تحقيقاً حول اعدام أسری فلسطينيين بعد الاعتقال

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله نقلاً عن صحيفة هآرتس العبرية ان مجموعة من الجنود الاسرائيليين قدموا بلاغات تؤکد ان ضباط وجنود من الجيش الاسرائيلي قاموا بعمليات اعدام للأسری الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة وتم اطلاق الرصاص عليهم والقاءهم في أماکن متعددة خارج اطار القانون.

وكان الصحيفة قد کشفت قبل يومين، عن مقتل 27 معتقلًا من قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، خلال استجوابهم واحتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية، وذلك بفعل التعذيب أو الحرمان من العلاج.

ووفق ما أوردت الصحيفة، فإن المعتقلين قتلوا لدى احتجازهم في قاعدتي "سدي تيمان" قرب مدينة بئر السبع في جنوب الاراضي المحتلة، و"عناتوت" قرب مدينة القدس المحتلة، أو أثناء التحقيق معهم في منشآت إسرائيلية أخرى دون أن ينشر الجيش أي معطيات حول ظروف وفاتهم.

وتلقّى جيش الإحتلال وابلا من الانتقادات الأسبوع الماضي إثر نشر صور لعشرات الفلسطينيين الموقوفين في قطاع غزة تحت حراسة جنود إسرائيليين، وهم بملابسهم الداخلية معصومي العيون، مكبّلي الأيدي يجلسون أو يركعون على الأرض في أحد شوارع غزة.