اعتداءات لمستوطنين بنابلس والاحتلال يقتحم مقبرة الرحمة الملاصقة للأقصى

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، نقلا عن مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال اعتدت على مقبرة الرحمة، وفتشت الشبان والقبور، دون مراعاة لأي حرمات، ضمن انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية.

يأتي ذلك بعد اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، بحماية من قوات الاحتلال، وتنفيذهم جولات استفزازية وطقوس تلمودية في باحاته.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون مركبة إسعاف بالحجارة، أثناء مرورها على الشارع الرئيس المحاذي لمستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي المواطنين جنوب المدينة.

وأدى هجوم المستوطنين إلى تضرر جسم مركبة الإسعاف، دون أن يتعرض أحد من الطواقم الطبية للإصابة، فيما رشق المستوطنون مركبات المواطنين على ذات الشارع بالحجارة، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي كانت تتواجد في المكان.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما نفذوا خلال الشهر الماضي ألف و127 اعتداء في الضفة الغربية والقدس المحتلة.