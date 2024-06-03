4 مجازر خلال 24 ساعة وعدد الشهداء يصل الى 36479 شهيدا

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن الوزارة تأكيدها ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36479 شهيدا و82777 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.