قاليباف يترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد في تصريح له، كان اليوم أكثر أيام التسجيل ازدحاما حيث تقدم 86 شخصا وتم الانتهاء من تسجيل 22 شخصا، منهم امرأة و21 رجلا.

وتم حتى الآن الانتهاء من تسجيل 59 شخصًا من أصل 213 شخصًا، وستستمر العملية حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

ومن بين الأشخاص الذين سجلوا اليوم طلبات الترشح، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق اسحاق جهانغيري وحسن كامران و احمد اكبري وقاسم جاسمي و حميده زرآبادي ومحمد ناظمي اردكاني.

وكان قد سجل خلال الايام الأربعة الماضية، طلبات الترشح أشخاص مثل محمد مهدي اسماعيلي ومسعود زريبافان وحسين افشار زاده وحسين علي قاسم زاده ومحمود احمدي نجاد ومحمود صادقي وسيد محمد مقيمي وصادق خليليان وايرج شاهوردي ومحمدي راد ومحمد رضا صباغيان، ومصطفى كواكبيان، وعباس مقتدائى، وقدرتعلي حشمتيان، وسعيد جليلي، وعلي لاريجاني واحمد بي غش ومحمد خوش جهره وعبدالناصر همتي.

وستقام الدورة الرابعة عشرة للرئاسة يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.

وتنتهي عملية تسجل الطلبات اليوم الإثنين. ومن ثمة تبدأ مهلة 7 ايام لدراسة أهلية المرشحين، على أن تستمر الحملات الانتخابية للمرشحين 14 يوما.