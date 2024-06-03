شاهد كيف يعمل الإحتلال على تفريغ المسجد الاقصى من هويته الاسلامية!

العالم – خاص بالعالم

في خضم الحرب وفشل كيان الاحتلال الاسرائيلي في تحقيق أهدافه يخرج وزير الامن الداخلي المتطرف بن غفير ليعلن عن عقد جلسات مع ما يسمى منظمات الهيكل المزعوم داخل الكنيست لمناقشة تغير الواقع بالمسجد الاقصى المبارك نحو ألغاء دور دائرة الاوقاف الاسلامية وفتح ابواب الاقصى المبارك على مدار الساعة أمام المستوطنين دون تحديد اوقات معينة كما هو حاصل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



وقال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا: إن هنالك محاولات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في تهميش دور الاوقاف الاسلامية وعلى اساس أن السلطات المحتلة هي التي تحاول ادارة الاقصى وهناك تدخلات مباشرة بالفعل.. ما تقوم به سلطات الاحتلال على الابواب الخارجية هذا ينتقص من صلاحيات الأوقاف الاسلامية".



وعملت بلدية القدس المحتلة على تحويل ساحات المسجد الاقصى المبارك الى ساحات عامة لا تتبع الى المصليات التي بداخلة وعززت على فتح غرف لشرطة الاحتلال الاسرائيلي وتقيد عمل الحراس التابعين لدائرة الاوقاف الاسلامية كما عمل الاحتلال على تفريغ المسجد الاقصى من المصلين بشكل كامل أثناء أقتحامات المستوطنين اليومية في محاولة لتغير من هوية المسجد الاقصى المبارك الاسلامية.



وقال راسم عبيدات الباحث بشؤون القدس المحتلة:" انه من الواضح ان هنالك استغلالا لما يحدث في قطاع غزة لتشديد الاجراءات ومحاولة فرض شكل من اشكال السيادة والسيطرة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الاقصى، ونحن نشاهد المتطرف الذي أقدم على اقتحام المسجد الاقصى، وقال بشكل واضح ان المسجد الاقصى هو اقدس مكان عند اليهود وجبل الهيكل ولذلك فهم يسعون فقط الى تغيير اسم المسجد الاقصى واعتباره مكان مقدسا يهوديا، بل هم يعتبرون أنه آن الأوان للعبور من المسجد الاقصى من الزمن الاسلامي الى الزمن اليهودي".



ومع أقتراب ذكرى النكسة التي تصادف الاربعاء القادم وسقوط القدس المحتلة واعتبارها عاصمة موحدة لدى كيان الاحتلال انتشرت الدعوات للمستوطنين لتكثيف من جوالتهم داخل الاقصى المبارك وتنظيم مسيرة الاعلام للمستوطنين.

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