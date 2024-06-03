شاهد.. قوات الإحتلال تهدم منزلين في قرية جلبون شرق مخيم جنين

العالم – خاص بالعالم

أُذِن للحاج حسين بالعودة إلى أنقاض منزله بعد هدمه بآليات الدمار الإسرائيلية.. هذا كان قرار الاحتلال .



هدم هذا المنزل وآخرٌ في قرية جلبون شرقي جنين، والحجة؛ البناء بدون ترخيص.

ذريعةُ الاحتلال الواهية التي يتذرع بها لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

هذا منزل آخر عمره 40 عاما يهدمه الاحتلال بذات الحجة البناء بدون ترخيص وجودها على اراضي مصنفة(ج)، إضافة الى اخطارات اخرى لمنازل ومنشآت في هذه القرية يزعم الاحتلال أنها أراضي تابعة له".

وقال ابراهيم أبو الرب رئيس مجلس قرية جلبون في جنين بدون سابق انذار ودون اختارات يتم هدم المرازن ويمن علينا الاحتلال باعطاء انا نصف ساعة لاخراج أغراض البيت، حيث تم هدم منزلين اليوم والاحتلال ليس بحاجه الى مبررات الاحتلال هو غير شرعي وغير قانوني وما يقوم به هو غير قانوني".

ثلاث مستوطنات تحيط بقرية جلبون، من جهات ثلاث؛ الشمالية والشرقية والغربية، اضافة لسياج فاصل على حدود القرية بشكل كامل، هذا ما ضيق الخناق على المواطنين، كما ارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بعد السابع من اكتوبر .

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