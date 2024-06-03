إرتفاع الحالات المرضية بين أهالي الحسكة السورية لهذا السبب!

العالم – خاص بالعالم

وقال الدكتور عمر العاكوب المدير العام للهيئة العامة لمستشفى القامشلي الوطني:"في حال عدم توفر المياه الصحية الصادرة عن الشبكة والمراقبة عن طريق الدولة وارسالها الى المواطنين.. فان المواطنين اليوم يلجؤون الى اي بئر بجانب المياه المالحة واستخدامها.. فهذا يؤدي الى اوبئة، حيث يوجد اكثر من 30 طفلا موجودين في المستشفى نتيجة الاسهالات والتسممات واستخدام المياه.. ومن خلالكم نخاطب المنظمات الدولية لمتابعة مياه المنطقة ان تستمر".

وقال الدكتور محمد حسين:"تاتين حالات إسهال وإقياء بسبب إلتهاب المعدة والامعاء الشائعة في هذه الايام لأن مصادر المياه غير ملوثة وغير معروف مصدرها".

ناقوس الخطر يُدق مرة اخرى في الجزيرة السورية بعد انتشار العديد من الأمراض والجراثيم جراء المياه غير معروفة المصدر الاتية من الصهاريج والخزانات المنتشرة في الاحياء كحلول إسعافية.

وسط مناشدات من المجتمع المحلي بالتدخل الفوري، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يبقى الخوف والخطر دوماً على الاطفال الذين باتوا محط انظار الاهالي والكوادر الطبية في محاولة ذاتية للإنقاذ

حلول حكومية مستمرة ضمن الامكانات المتاحة، ومطالب الاهالي ترتفع لإيجاد الحلول الجذرية لا الاسعافية في ظل واقع معيشي صعب تفرضه أطراف النزاع في المنطقة.

كارثة انسانية مرتقبة تنذر بها مديرية الصحة في محافظة الحسكة، لعل هذه الأصوات تصل للجهات المعنية ولكل العاملين في الشأن الإنساني الدولي لتحييد مياه الشرب عن الصراع الدائر في المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...