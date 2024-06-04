حماس: لن نوافق على إتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار الدائم

العالم – خاص بالعالم

حمدان اعتبر ايضا ان الرد الإسرائيلي لا يستجيب لوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة وهذا لا يتفق مع تصريحات الرئيس الأميركي؛ وشدد على ان الاحتلال لن يرى اسراه الا وفق صفقة تبادل

تصريحات حمدان تقاطعت ايضا مع تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج سامي أبو زهري؛ حيث اعتبر ان الاحتلال غير معني بالتوصل إلى صفقة جادة وأنه لا يزال يراوغ مستفيدا من الغطاء الأمريكي الذي يسهم في التضليل.

وأشار إلى أن مواقف الحركة المرنة في التعامل مع مقترحات الوسطاء نابع من أساس قوة وليس ضعف، لافتا الى ان ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالدمار والقتل لن يحققه في المفاوضات.

اما واشنطن فترى أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة هو أفضل فرصة لإخراج الرهائن من غزة وإنهاء الأعمال القتالية؛ وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنجاز المقترح

في الاثناء ذكر مسؤول أمريكي ان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ماكجورك سيسافر للشرق الأوسط هذا الأسبوع للمساعدة في إنجاز اتفاق للاسرى وهدنة في غزة.

وفي اشارة إلى الموقف القطري قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري، ان الدوحة تنتظر موقفا إسرائيليا واضحا يمثل الحكومة بأكملها ردا على المقترح الأميركي بشأن غزة. واضاف ان المبادئ الواردة بخطاب الرئيس بايدن توفر خارطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...