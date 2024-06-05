ما وراء تصويت حكومة نتنياهو لصالح تجنيد 350 ألف جندي إحتياط!

العالم – خاص بالعالم

ومن تلك القرارات توجه حكومة نتنياهو لصالح تجنيد ثلاثمئة وخمسين الف جندي احتياط لغاية اخر شهر آب/اغسطس، على خلفية التوتر على الجبهة الشمالية.كما قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية استدعاء فرقتيّ إحتياط إضافيتين من 50 ألف جنديّ إسرائيليّ.



وقال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية:"نحن مستعدّون للقيام بعمل قوي جداً في الشمال، بطريقة أو بأخرى سوف نعيد الأمن إلى الشمال".



وكشفت القناة الثانية عشرة العبرية أنّ الجيش في حالة تأهب كامل على الحدود الشمالية، وقد أعدّ خططا لتحرّك محدود لن تنشر تفاصيله لأسباب تتعلق بالرقابة،بحسب تعبير المصدر المذكور.وكانَ رئيسُ هيئةِ أركانِ جيشِ الاحتلال هرتسي هاليفي قد أكدَ أنّ قراراً بشأنِ تنفيذِ هجومٍ على طولِ الحدود مع لبنان سيُتخَذُ قريباً.وتلا تهديدات نتنياهو تهديات اخرى على لسان وزير الامن المتطرف بن غفير الدي هدد بالرد على ما وصفها باستفزازات حزب الله ضد مستوطنات شمال الاراضي المحتلة..



بدوره اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ،على جهوزية المقاومة اللبنانية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لافتا قال أن أي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في "إسرائيل".



تلك التطورات تأتي بعد ان امطر حزب الله في الايام الماضية ،مستوطنات شمال الاراضي المحتلة والجولان المحتل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة ،وصولا الى نهاريا الساحلية،ما ادى لاشتعال حرائق واسعة استمرت لثمان واربعين ساعة وادت لخسائر بشرية ومادية هائلة..



ورغم التهديدات الاسرائيلية يستمر حزب الله باستهداف مواقع الاحتلال الاسرائيلي الحدودية بالصواريخ الموجهة والمدفعية/كما يستمر في اطلاق طائرات الدرون المفخخة مستهدفا انظمة الدفاع الجوي في المواقع العسكرية، موقعا المزيد من الخسائر في الافراد والعتاد الاسرائيليين.

وهو ما اعترف حياله الاحتلال بأن حزب الله يمتلك اجهزة تجسسية دقيقة تتيح له تتبع وضرب منشآت القبب الحديدية والمواقع العسكرية الاسرائيلية.

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