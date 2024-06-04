شاهد حزب الله يشعل شمال الأراضي المحتلة ويحترق معه الردع الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

لابيد الذي حمل حكومة نتنياهو مسؤولية ما يحدث أشار إلى أنها لا تملك خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا استراتيجية واصفاً إياها بحكومة الفوضى الكاملة.

وعلى الأرض فشلت فرق الإطفاء الإسرائيلية حتى لحظة اعداد التقرير في السيطرة على الحرائق الهائلة التي اندلعت قرب مستوطنات ومواقع عسكرية في الجليل الأعلى والجولان.

فيما أشارت التقديرات الأولية إلى أن النيران التهمت حوالي أربعة آلاف دونم حتى اللحظة.

الإعلام الإسرائيلي أشار إلى أن ما لا يقل عن أحد عشرة اسرائيلياً بينهم ستة جنود احتياط، أصيبوا بجروح نتيجة الحرائق في الوقت الذي استدعى انتشار الحرائق تدخل عدد كبير من فرق الإطفاء وقوات من الجيش والشرطة الاسرائيلية كما تم إجلاء العديد من السكان من كريات شمونة ومستوطنات أخرى في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل.

في المقابل لم تتوقف عمليات استهداف المقاومة اللبنانية لمواقع الإحتلال حيث عرضت المقاومة مشاهد من عملية إستهداف مقر السرية الحدودية في ثكنة دوفيف التابعة لجيش الاحتلال، كما عرض الاعلام الحربي في حزب الله مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة المطلة شمالي فلسطين المحتلة قبل يومين.

إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها..تأكيد على جهوزية المقاومة اللبنانية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي أكدها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مشيراً في تصريح صحفي إلى أن أي توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابله خراب ودمار وتهجير في" إسرائيل".

الشيخ قاسم قال إن قرارنا ألا نوسع الحرب لكننا سنخوضها إذا فرضت علينا لافتاً إلى ان المقاومة استخدمت قسما قليلا من قدراتنا بما يتناسب مع طبيعة المعركة.

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