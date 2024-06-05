شاهد.. شهداء بالعشرات والإحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بالبريج

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن اليوم هو اليوم الأعلى للغارات الاسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة حيث ان جيش الاحتلال الاسرائيلي كان قد كثف في مغاراته وقصفه المدفعي، لا سيما في المنطقه الوسطى.

ونوّه مراسلنا إلى تواجد كاميرا العالم مع بدء العملية العسكرية التي أعلن جيش الاحتلال عنها مساء يوم أمس تجاه المنطقة الوسطى في مخيم البريج والدفع بفرقة 98 للدخول هذه المنطقة.

ولفت مراسلنا إلى قول جيش الاحتلال أن هدف هذه العملية الإسرائيلية هو القضاء على ما تبقى من عناصر المقاومة الفلسطينيه الذين يتواجدون تحديدا في مخيم البريج وفي الاطراف الشرقية منوها إلى أنه وخلال جولة في مخيم البريج تمت مشاهدة تقدم للآليات العسكريه واطلاق نار مكثف من قبل الدبابات الاسرائيلية والطائرات المروحية على مناطق مختلفة في المنطقة الوسطى والحدود الشرقية، وعملية نزوح كبيرة لسكان مناطق الشرقية بمخيم البريج.

ونوه مراسلنا الى ان أحدث الغارات الاسرائيلية تمثلت في عدة استهدافات في مخيم البريج ومخيم المغازي ومخيم النصيرات، حيث كان هناك استهداف لدراجة نارية من نوع تيك توك في مخيم النصيرات بعد استشهاد مواطن فلسطيني، بالاضافه الى قيام جيش الاحتلال باستهداف منزل في مخيم المغازي ما ادى الى استشهاد اثنين من المواطنين الفلسطينيين، حيث أن سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تقل عددا كبيرا من المواطنين الجرحى الى مستشفى شهداء الاقصى، بسبب كثافة القصف المدفعي واطلاق النار في محاور التقدم والتوغل في منطقه المغازي ومخيم البريج وسط قطاع غزة منوها ان تلك المنطقة تعتبر اكثر سخونة والتي تعرضت لغارات اسرائيلية مكثفه استهدفت عددا كبيرا من المواطنين، كما استهدف جيش الاحتلال شقة سكنية في سوق مخيم المغازي ما ادى الى اصابة عدد من المواطنين.

وأشار مراسلنا إلى أن تلك الغارات الإسرائيلية الحديثة كان قد سبقها سلسلة من الغارات على وسط قطاع غزة حيث اكثر من 60 شهيدا قد ارتقوا خلال الساعات الماضية في مناطق مختلفة من المنطقة الوسطى ومخيم النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح التي تتعرض الى قصف مدفعي مكثف في الساعات الاخيرة في المناطق الشرقية، كما استهدف الاحتلال حارة في مخيم المغازي واستهدف بشكل مكثف عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من المناطق الشرقية لمخيم لبريج ولا زالت طائرات الاحتلال تطلق نيرانها على هذه المناطق.

وأوضح مراسلنا انه في مدينة غزة فان القصف الاسرائيلي لم يتوقف مستهدفاً مجموعة من المواطنين في حي الرمال، ما أدى الى استشهاد اربع مواطنين تم نقلهم الى مستشفى المعمداني بالاضافة الى استهداف لحي الزيتون لمجموعة من المواطنين وحتى الان لم يرد اي معلومات حول عدد شهداء وجرحى الغارات في مناطق حي الزيتون.

وكان قد ارتقى ثلاثة شهداء وجرحى في غارة استهدفت منزلاً لعائلة درويش في حارة العجوري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء في قصف منزل لعائلة اللوح شرقي دير البلح وشهيدان في قصف مدفعي على منطقة ابو العجين شرق دير البلح.

واستهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة ابو بطيحان في محيط مسجد أبو عبيدة في مخيم 2 جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما اسفر عن وقوع إصابات.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة وصل منها للمشافي ٧١ شهيد و ١٨٢ اصابة ليترتفع عدد ضحايا الحرب الى ٣٦٥٥٠ شهيد و ٨٢٩٥٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

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