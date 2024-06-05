الإحتلال يقوم بحرق مركبة وأجزاء من جدار منزل بمخيم جنين..والسبب!

العالم – خاص بالعالم

وتضاف هذه المركبة التي تم احراقها على أيدي جيش الاحتلال الاسرائيلي الى عدد من المركبات التي تم احراقها بعد السابع من اكتوبر في مخيم جنين خلال اقتحامات جيش الاحتلال المتتالية لهذا المخيم.

كاميرا العالم تواجدت في منزل عدنان الغول الذي داهمه جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الليل الماضية بجرافات عسكرية وتم إحراق مركبة وإحراق ممتلكات أخرى وهدم لأسوار المنزل في سياق حملات جيش الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة لتأليب الحاضنة الشعبية للمقاومين في مخيم جنين.

وقالت مراسلتنا: هذا منزل انسان مدني ولا يوجد في هذا المنزل أي مقاومة بحسب ما أفاد صاحب هذا المنزل، ولكن الإحتلال يستهدف كل ما يخص الانسانية داخل هذا المخيم، وفي الامس كان هنالك اقتحام واسع من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي شنه في أحياء عديدة بمدينة جنين وفي مخيمها واطراف المخيم.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدية كفردان جنوب غرب جنين المحتلة واشتبكت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس مع جيش الاحتلال في محاور عديدة منها شارع حيفا غرب جنين، كما اشتبكت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بالرصاص وتفجير العبوات الناسفة بعدد كبير من آليات الاحتلال الاسرائيلي واعتقلت قوات الاحتلال عدة مواطنين من بلده كفردان وكان من بين المعتقلين محامية وهي زوجة أسير في سجون الاحتلال، اضافه الى إصابة ثلاث مواطنين احدهم اصيب خلال مواجهات واشتباكات اندلعت في شارع حيفا خلال اقتحام جيش الاحتلال للمدينة وفي المخيم.

ونوهت مراسلتنا بإصابة طفل وشاب آخر بشظايا رصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلده كفردان حيث ان مؤسسات الأسرى الفلسطينية قالت بأن 15 فلسطينيا تم إعتقالهم خلال الساعات الأخيرة في عموم الضفة الغربية ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 اكتوبر في الضفه الغربيه الى 9040 معتقل.

وداهم الاحتلال عدة منازل في بلدة كفردان، واحتجزت أفرادها، واعتقل المحامية نداء علي أحمد أبو صلاح زوجة المعتقل محمد زغيبي، وعمر ماهر ابوعابد، وعبد السلام فيصل ونجله يوسف، وإبراهيم محمد عابد، والأشقاء حمزة وأسامة ومازن عابد، فيما جرفت الاحتلال الأراضي الزراعية في سهل كفر دان، والبنية التحتية في البلدة.

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