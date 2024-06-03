في ذكرى رحيله..فلسطين في فكر الإمام الخميني .. في اليوم الأخير لتسجيل المرشحين، قراءة في الإستحقاق الإنتخابي الإيراني

العالم - بانوراما

وخلال مراسم ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (قدس سره) قال اية الله خامنئي ان توقعات الامام الراحل قبل نصف قرن حول فلسطين بدأت تتحقق تدريجيا، وأن عملية طوفان الأقصى خلطت جميع الأوراق وحصلت في لحظة حساسة كانت المنطقة بحاجة ماسة إليها، وهي أفشلت محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما شهده اليوم الخامس والأخير لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران حضور العديد من الوجوه البارزة من أبرزها رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.



هذا وشهدت الأيام الماضية ترشح العديد من الشخصيات ذات العيار الثقيل من أمثال رئيس البرلمان الأسبق علي لاريجاني والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد وعمدة طهران علي رضا زاكاني وممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والإصلاحي عبد الناصر همتي.

وستجري الانتخابات في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ، أي قبل عام تقريبا من موعدها، بسبب حادث سقوط الطائرة الرئاسية الذي أودى بحياة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي وعدد آخر من المسؤولين في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.