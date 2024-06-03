الحرائق تتواصل في كريات شمونة وتقترب بشكل كبير من المنازل

العالم - الاحتلال

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوماً جوياً بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة مستهدفة إحدى خيمه واصابتها إصابة مباشرة.



وفي بيان نشره الإعلام الحربي أكدت المقاومة الإسلامية أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الاثنين 3-6-2024، مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا".

وكانت القناة الثانية عشرة العبرية قالت إن ثلاثة صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي، مضيفة أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا آخر.

وقالت القناة الثالثة العبرية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية نجحت في اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر باتجاه إيلات. وقال رئيس بلدية مستوطنة المطلة إن ترميم الأضرار الناجمة عن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على المستوطنات الإسرائيلية سيستغرق سنوات.

وشنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجومًا جويًا بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف ‏جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم ‏محاولة العدو اعتراضها بصواريخ ‏القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث ‏أضرارًا فيها.