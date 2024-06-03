شاهد.. هكذا استهدفت القسام قوات الاحتلال جنوبي غزة

العالم - فلسطين

واصلت كتائب القسّام، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدّم في قطاع عزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده و آلياته.



المشاهد التي نشرها الاعلام الحربي، تُبيّن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من صوريخ رجوم القصيرة المدى في محور نتساريم، كما تظهر المشاهد اطلاق قذائف الهاون باتجاه قوات العدو وآلياته في محور نتساريم، بالاشتراك مع كتائب الشهيد ابو علي مصطفى.



وفي جنوب القطاع، تمكنت كتائب القسّام من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، بالقرب من مفترق "زلاطة" شرق منطقة الشوكة بمدينة رفح.



واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق "زلاطة" في منطقة الشوكة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة