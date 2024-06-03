باقري: المقاومة الفلسطينية اثبتت بأنها ناضجة بما يكفي لاتخاذ القرارات بشأن المستقبل

العالم - ايران

واعرب باقري كني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنيبن في بيروت، عن شكره للبنان شعبا وحكومة على تضامنهما مع ايران في المصاب الجلل باستشهاد الرئيس رئيسي ورفاقه وقال: باسمي واسم الخارجية الإيرانية والحكومة والشعب في إيران أتقدم بواجب العزاء لسماحة السيد نصرالله برحيل والدته .

وفي جانب اخر من المؤتمر الصحفي اشار باقري الى ان العلاقات الإيرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح واضاف : منذ عودة العلاقات بين إيران والسعودية بشكلٍ رسمي اتخذ الطرفان خطوات جادة وفعالة للتعاون بينهما .

ولفت الى انه في ظل الظروف الراهنة الحساسة في المنطقة لدى إيران والسعودية إرادة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وتابع : الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية السعودية تطرق إلى الأوضاع في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني .

واكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة ان المقاومة الفلسطينية اثبتت في الميدان أنها ناضجة بما يكفي لاتخاذ القرارات بشأن المستقبل .

يتبع ..