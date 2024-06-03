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استشهاد مستشار عسكري إيراني في سوريا

استشهاد مستشار عسكري إيراني في سوريا
الإثنين ٠٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

استشهد سعيد أبيار، أحد مستشاري حرس الثورة الاسلامية في سوريا، خلال الهجوم الذي شنه الطيران الحربي الصهيوني على حلب الليلة الماضية .

العالم - ايران

يتبع ..

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