الإثنين ٠٣ يونيو ٢٠٢٤
٠٤:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال في جباليا

الإثنين ٠٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من استهداف السرايا وألوية الناصر صلاح الدين لمجموعة من جنود الاحتلال الاسرائيلي تحصنت في مبنى بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين

من جهة أخرى عرضت كتائب القسام مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بمنظومة "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون، كذلك استهداف قوّة راجلة وجرّافة عسكرية، جنوب قطاع غزّة.

وواصلت كتائب القسّام، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدّم في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده و آلياته.

وفي جنوب القطاع، تمكنت كتائب القسّام من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، بالقرب من مفترق "زلاطة" شرق منطقة الشوكة بمدينة رفح.

واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق "زلاطة" في منطقة الشوكة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة

شاهد الفيديو..

روابط ذات صلة

إعلام عبري: تحولنا من قوة إقليمية إلى كيس ملاكمة ونهرب مثل الارانب!

الحرائق تتواصل في كريات شمونة وتقترب بشكل كبير من المنازل

وزير الخارجية المصري: حماس 'قبلت' العرض الاميركي وننتظر رد 'إسرائيل'