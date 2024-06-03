شاهد.. المقاومة الفلسطينية تستهدف جنود الاحتلال في جباليا

العالم - فلسطين

من جهة أخرى عرضت كتائب القسام مشاهد لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بمنظومة "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون، كذلك استهداف قوّة راجلة وجرّافة عسكرية، جنوب قطاع غزّة.

وواصلت كتائب القسّام، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدّم في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده و آلياته.

وفي جنوب القطاع، تمكنت كتائب القسّام من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، بالقرب من مفترق "زلاطة" شرق منطقة الشوكة بمدينة رفح.

واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، قرب مفترق "زلاطة" في منطقة الشوكة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة

شاهد الفيديو..