فيديو خاص: يوم حافل لمسيرات حزب الله الانقضاضية على الاحتلال!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان المقاومة ردا على اعتدءات الاحتلال على المناطق اللبنانية قامت بهجوم بسرب كبير من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة فرقة الجليل في ناحال غيرشون ادى الى تدمير المبنى القيادي وتموضعات جنود الاحتلال واندلاع النيران داخل القاعدة التي شوهدت السنة اللهب تتصاعد منها.

وتابع: ايضا كان هناك العديد من العمليات باستخدام المسيرات مستهدفة مباني كان يتحصن فيها جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة، مشيرا الى ان المقاومة استهدفت هدفا استراتيجيا في غرب نهاريا بالمسيرات الانقضاضية.

واوضح مراسل قناة العالم: الاحتلال اعترف بأنه كان هدفا بالغا في الخطورة من حيث نوع الاستهداف، فيما نفذت المقاومة العديد من الهجمات بصواريخ الكاتيوشا على مرابض مدفعية الاحتلال في الجولان المحتل بالاضافة الى تجمعات جنود الاحتلال في خلة وردة والمالكية والمرج وغيرها.

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