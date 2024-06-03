لابيد: الشمال يحترق ويحترق معه الردع الإسرائيلي

العالم-الاحتلال

وأضاف يائير لابيد في تدوينة "ليس لدى الحكومة خطة لليوم التالي في غزة، ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا استراتيجية".

وأردف زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا: "حكومة الفوضى الكاملة".

ونشر لابيد مقالا نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية جاء فيه أن "النيران تشتعل في منازل في كريات شمونة، وحريق كبير في عميعاد والطريق الرئيسي إلى الشمال مغلق".

ويفيد المقال أيضا بأن الساحة الشمالية لا تزال تغلي بعد قصف كثيف على الجولان وإطلاق طائرات مسيرة على الجليل، مشيرا إلى أن النيران اشتعلت من جديد في سلسلة جبال الرميم في كريات شمونة.

وأكدت وسائل إعلام عبریة أن الشمال يشتعل بفعل نيران حزب الله، مشيرة إلى أن الطريق "85" التي تربط الجليل قطعت بسبب حريق هائل يهدّد أيضا مستوطنة كاهال.