شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم وثلاثة بمخيم البريج وسط غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأكد مصدر أمني لمراسلة "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، استشهاد الشابين عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب، وكلاهما من مخيم طولكرم، وتم احتجاز جثمانيهما.

ونعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم الشهيدين، وأعلنت حالة الحداد على أرواحهما اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال قد اطلقت النار صوب أحد المركبات عند حاجز عسكري غرب المدينة، ومنعت وصول مركبات الإسعاف من الوصول الى المكان.

وأفادت مراسلة (وفا)، باقتحام قوات الاحتلال الحي الغربي لمدينة طولكرم، حيث تمركزت على طول الشارع المحيط بمسجد المرابطين، ونشرت القناصة في المنطقة وبالقرب من محيط مصانع "جيشوري" الكيماوية غرب طولكرم.

واضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية بكثافة تجاه كل شيء متحرك، وأصابت احدى المركبات المارة في المنطقة، ومنعت مركبات الاسعاف من الوصول اليها، حيث تبين في وقت لاحق استشهاد شابين كانا بداخلها.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، أفادت (وفا)، باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين وجرح آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي من طائرة حربية اسرائيلية استهدف منزلاً لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج، نقلوا الى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، الليلة، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث أفاد مراسل (وفا) بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل، كما استهدفت برج الأحلام ما أدى لإصابة خمسة مواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، كما قصفت برج "حمد بلوك 9" وبرج "القدس بلوك 7"، في المخيم.

انتشال جثامين 3 شهداء قضوا في استهداف منزل بحي الدرج شرق مدينة غزة

ووفجر اليوم الثلاثاء ايضا، انتشلت جثامين 3 شهداء قضوا باستهداف طائرات حربية إسرائيلية منزلا بحي الدرج شرق مدينة غزة، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف غارات إسرائيلية الأحياء الجنوبية من مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي كثيف.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على حي الصبرة والزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وقال مراسل (وفا) إن طائرات "كواد كابتر" أطلقت النار في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بينما استهدفت المدفعية الاسرائيلية محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.