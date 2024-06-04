فيديو خاص: مقترح بايدن وضبابية نتانياهو وشرط حماس!!

العالم - مع الحدث

كيف له ان يختار بين الصفقة والقول ان بايدن لم يعرضها بشكل دقيق، وردّ كيربي المباشر بأن الصفقة مقترح اسرائيلي دقيق.

ما الذي أحدثته اتصالات بلينكن بكل من غالانت و غانتس وشرح الفوائد الامنية للكيان حال الموافقة على المقترح، فيما يقول نتانياهو إن القضاء على حماس هو جزء من خطة متفق عليها.

كيف يُقرأ ربط حماس موقفها النهائي من المقترح بتسليمها ورقة مكتوبة تتضمن موافقة اسرائيلية واضحة وضمانات قابلة للتنفيذ.

مقترح بايدن وضبابية نتانياهو وشرط حماس، موضوع برنامج هذه الحلقة من برنامج مع الحدث، الذي استضافت فيها قناة العالم كلا من :

محمد الحاج موسى - المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي

أليف صباغ – متابع للشأن الاسرائيلي

وقال الحاج موسى ان الولايات المتحدة كانت ولا زالت تدير هذا العدوان على قطاع غزة، وبذلك تحاول من خلال مقترحها ان تخرج الاحتلال من القطاع بصورة انتصار او انجاز، حيث ترى ان الاحتلال غارق في رمال غزة ولم يستطيع ان يحقق أيا من أهدافه، ولابد من تغيير تكتيكاته العسكرية التي لم تفد في شيء.

واضاف: ان ايام الحرب اثبتت ان الاحتلال لم يكن جادا في مسار المفاوضات، فيما المقاومة كانت جدية وتعاطت بإيجابية ومرونة مع كافة المقترحات التي قدمت، ولكن من كان يطلق النار على المفاوضات هو نتانياهو ويريد استمرار الحرب.

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