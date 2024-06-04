حماس تنفي تسليمها "ورقة جديدة" لوقف إطلاق النار بغزة

العالم - فلسطين

وبين بدران، في تصريحات صحفية، أن المُقترح الذي قدمه الوسطاء في السادس من مايو/أيار الماضي، ووافقت عليه “حماس” وفصائل المقاومة الفلسطينية “هو الموقف المعتمد”.

وقال بدران إن خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن حول مفاوضات إنهاء الحرب على غزة “يدل على أن الاحتلال وداعميه الرئيسيين يعيشون حالة من الإرباك، لأنهم راهنوا على انكسار شعبنا وهزيمة مقاومته، وهذا لم يحدث”.

ولفت إلى أن بايدن أقر بطريقة أو بأخرى بأن الاحتلال عاجز عن تحقيق أي من أهدافه السياسية والعسكرية التي أعلن عنها طوال الأشهر الماضية، وبأن الولايات المتحدة لديها الأدوات والقدرة للضغط على رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لوقف الحرب، لأنهم هم من يمتنعون عن التوصل لأي اتفاق.

وأكد بدران أن نتنياهو هو الطرف الوحيد الذي عطل الوصول لأي اتفاق، ويريد استمرار الحرب لأسباب شخصية وحزبية، ويضرب بعرض الحائط الموقف الإقليمي والدولي المؤيد لوقفها.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو فيها شيء من الإجابة على خطاب بايدن بأنه لا يريد التقدم نحو أي اتفاق عملي.

وشدد بدران على أن “الضمانة الأساسية لتطبيق أي اتفاق هي قوتنا في الميدان كشعب ومقاومة”، وأن المقاومة “لن تسمح للاحتلال بأن يكون له أي دور في ترتيب شؤوننا الداخلية؛ سواء الوضع داخل غزة أو التعامل مع المعابر عموما، خاصة معبر رفح”.