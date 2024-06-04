المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع وانتشار جيش العدو عند حدود لبنان - فلسطين

العالم - لبنان

العمليت جاءت وفقا للسياق التالي:

– القطاع الشرقي:

1- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في ‌‏فرقة الجليل (ناحل غيرشوم شرق ديشون) مستهدفين المبنى القيادي فيه وأماكن تموضع واستقرار ‌‏ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة، مما أدى الى اندلاع النيران فيها واوقعوا جنود العدو الإسرائيلي بين ‏قتيل وجريح، كردٍ على ‌‏الاغتيال الذي نفذه العدو ظهر اليوم في منطقة الزرارية.

2- شن هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة مستهدفة إحدى خيمه واصابتها إصابة مباشرة.

3- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

-القطاع الغربي:

1- بعد تعقبٍ ‌‏ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر وعند رصد لآلية عسكرية فيه استهدفها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‌‏مباشرة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

2- استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

4- غروب يوم الأحد 2-6-2024 شن هجوم جوي بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف ‏جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم ‏محاولة العدو الإسرائيلي اعتراضها بصواريخ ‏القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث ‏أضرارًا فيها.‏

5- استهداف انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بقذائف المدفعية.

6- استهداف مبنيين ‏يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في ‏بلدة الناقورة.

7- استهداف انتشار ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية.