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المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع وانتشار جيش العدو عند حدود لبنان - فلسطين

المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع وانتشار جيش العدو عند حدود لبنان - فلسطين
الثلاثاء ٠٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ امس الاثنين 03-06-2024، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة.

العالم - لبنان

العمليت جاءت وفقا للسياق التالي:

– القطاع الشرقي:

1- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في ‌‏فرقة الجليل (ناحل غيرشوم شرق ديشون) مستهدفين المبنى القيادي فيه وأماكن تموضع واستقرار ‌‏ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة، مما أدى الى اندلاع النيران فيها واوقعوا جنود العدو الإسرائيلي بين ‏قتيل وجريح، كردٍ على ‌‏الاغتيال الذي نفذه العدو ظهر اليوم في منطقة الزرارية.
2- شن هجوم جوي بمسيرة ‏انقضاضية على موقع المطلة مستهدفة إحدى خيمه واصابتها إصابة مباشرة.
3- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

-القطاع الغربي:

1- بعد تعقبٍ ‌‏ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر وعند رصد لآلية عسكرية فيه استهدفها مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة ‌‏مباشرة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.
2- استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏
3- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏المالكية بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.‏
4- غروب يوم الأحد 2-6-2024 شن هجوم جوي بمسيّرات ‏انقضاضيّة على هدف ‏جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم ‏محاولة العدو الإسرائيلي اعتراضها بصواريخ ‏القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث ‏أضرارًا فيها.‏
5- استهداف انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بقذائف المدفعية.
6- استهداف مبنيين ‏يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في ‏بلدة الناقورة.
7- استهداف انتشار ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية.

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