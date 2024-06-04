المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع وانتشار جيش العدو عند حدود لبنان - فلسطين

العالم - لبنان
العمليت جاءت وفقا للسياق التالي:
– القطاع الشرقي:
1- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في فرقة الجليل (ناحل غيرشوم شرق ديشون) مستهدفين المبنى القيادي فيه وأماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابوا أهدافهم بدقة، مما أدى الى اندلاع النيران فيها واوقعوا جنود العدو الإسرائيلي بين قتيل وجريح، كردٍ على الاغتيال الذي نفذه العدو ظهر اليوم في منطقة الزرارية.
2- شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على موقع المطلة مستهدفة إحدى خيمه واصابتها إصابة مباشرة.
3- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
-القطاع الغربي:
1- بعد تعقبٍ ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في جبل عداثر وعند رصد لآلية عسكرية فيه استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.
2- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.
4- غروب يوم الأحد 2-6-2024 شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضيّة على هدف جنوب ليمان، حيث وصلت المسيّرات وانفجرت على الأرض رغم محاولة العدو الإسرائيلي اعتراضها بصواريخ القبّة الحديديّة التي سقط بعضها في نهاريا وأحدث أضرارًا فيها.
5- استهداف انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بقذائف المدفعية.
6- استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بالأسلحة الصاروخية، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في بلدة الناقورة.
7- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية.