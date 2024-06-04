بدء دراسة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية

العالم - ايران

وقال هادي طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في تصريح له: تبدأ اليوم (الثلاثاء) جلسات دراسة أهلية المرشحين للدورة الـ14 من الانتخابات الرئاسية. وستبدأ عملية دراسة طلبات 80 شخصًا سجلوا للانتخابات الرئاسية.

وأضاف: خلال المهلة القانونية البالغة 5 أيام، ستتم الدراسة من قبل مجلس صيانة الدستور بشكل مكثف، بالطبع، نص القانون أيضا على وجود فترة خمسة أيام ثانية، لكن نعتزم انجاز الدراسة في الأيام الخمسة الأولى.

وكان رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد تقي شاهجراغي أعلن أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأشخاص المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية، في يوم 11 حزيران/يونيو.

وقال شاهجراغي في تصريح صحفي مساء الاثنين ، بعد الانتهاء من عملية التسجيل للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: من بين 278 شخصا راجعوا لجنة الانتخابات، كان 80 شخصا منهم تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل، من حيث السن والمؤهلات التعليمية و4 سنوات من الخبرة في الإدارة العامة وليست لديهم خلفية سيئة وفقا للقانون.