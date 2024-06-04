أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران

العالم - ايران

محمد باقر قاليباف؛ رئيس البرلمان الإيراني. شغل منصب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ومنصب عمدة العاصمة طهران كما تولى منصب رئيس الشرطة الإيرانية.

محمود أحمدي نجاد تولى منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران سابقاً كما شغل منصب عمدة العاصمة الإيرانية طهران وقبل ذلك تولى منصب محافظ محافظة أردبيل شمال غرب إيران.

علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني السابق، كما تولى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي وشغل منصب رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كما كان وزيراً للثقافة والإرشاد الإسلامي سابقاً.

إسحاق جهانغيري شغل منصب النائب الأول للرئيس الإيراني كما تولى حقيبة وزارة الصناعة والمناجم في البلاد سابقاً وكان أيضاً نائبا في البرلمان الإيراني.

سعيد جليلي شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي كما كان رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني سابقاً وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران.

علي رضا زاكاني يشغل منصب عمدة العاصمة الإيرانية طهران وكان نائباً في البرلمان الإيراني خلال أربع دورات نيابية.

عبد الناصر همتي شغل منصب رئيس البنك المركزي الإيراني في السابق كما تولى منصب سفير الجمهورية الإسلامية لدى الصين سابقاً.

زهرة إلهيان وهي أول إمرأة تترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في إيران والتي كانت نائبة في البرلمان لدورتين كما كانت عضواً في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

محمد مهدي إسماعيلي يشغل منصب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران كما كان مساعد الشؤون السياسية لمحافظ محافظة أصفهان وسط البلاد.