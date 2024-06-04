16 مصابا نتيجة الحرائق في الجليل الأعلى بينهم 7 جنود بجيش الإحتلال

العالم - فلسطين

وأعلن مستشفى صفد، شمال فلسطين المحتلة اليوم الثلاثاء، أنه استقبل 16 مصابا جراء حرائق كريات شمونة بينهم 7 جنود بجيش الإحتلال الإسرائيلي.

وأفادت المصادر باحتراق مزارع الأفوكادو في كيبوتس غلعادي ومناطق أخرى في الجليل الأعلى من القصف الصاروخي من لبنان.

وقالت قناة "كان" إنه تم احتواء الحرائق التي اندلعت ليل الثلاثاء في كريات شمونة وكفار جلعادي، ولم تمتد النيران إلى المنازل.

وقال قائد مخفر طبريا بوريس أيزنبرغ إن التقديرات تشير إلى أن الحريق التهم نحو 4000 دونم، فيما قال قائد محطة الإطفاء في الجليل، ناتان بن شيمول، "لا يزال أمامنا عدد كبير من الساعات هنا للتأكد من عدم تجدد الحريق. الصواريخ بالتزامن مع درجة الحرارة والمواد القابلة للاحتراق والرطوبة المنخفضة ساعدت على اشتداد النار بكثافة أعلى من المعتاد".

وأفادت قناة "كان" بأن نتنياهو أجرى ليل أمس تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالتطورات في الشمال وحصل على صورة كاملة من الهيئة الوطنية للإطفاء والإنقاذ حول نشاط إخماد الحرائق.