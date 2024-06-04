الطيران الاسرائيلي يقصف سيارة شرطة تأمين المساعدات في غزة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان الغارة الاسرائيلية خلفت 8 شهداء معظمهم من اجهزة الامن التي کانت تعمل في تأمين المساعدات الدولية التي کانت تدخل قطاع غزة.

وأکد مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي استهدف السيارة بجوار احدی مراکز الإيواء التابعة للمؤسسات الدولية قرب مستشفی شهداء الاقصی.

وأضاف مراسل العالم ان الغارة خلفت العشرات من الاصابات جلهم من الاطفال حيث تم نقلهم الی مستشفی شهداء الاقصی.

ووثقت کاميرا قناة العالم اقامة صلاة الجنازة علی جثامين الشهداء والتي أقيمت أمام مستشفی شهداء الاقصی في دير البلح.