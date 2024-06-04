اكتشاف علاج لمرض عضال يعيد الأمل لأكثر من 400 مليون إنسان

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هناك نوعين من مرض السكري، الأول والثاني وهما في الواقع مرضان مختلفان.

في النوع الأول، يهاجم الجسم خلايا بيتا الخاصة به في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين، ويفتح هذا الهرمون الطريق أمام الغلوكوز إلى الخلايا، حيث يتم تحويله إلى طاقة، ومن دون هذه الآلية، يتراكم الغلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى أمراض الأوعية الدموية والأعضاء المختلفة.

في النوع الأول، يتم تدمير خلايا بيتا البنكرياسية ويحدث نقص في الأنسولين، فيضطر المريض يومياً إلى حقن الأنسولين الاصطناعي تحت الجلد. علاوة على ذلك، يحتاج إلى حساب الجرعة بناءً على كمية الكربوهيدرات المستهلكة في كل وجبة.

في النوع الثاني، يكون لدى الجسم الأنسولين الخاص به، ولكن هذا الهرمون لا يعمل بشكل صحيح، حيث تطور الخلايا مقاومة للأنسولين، أي أنها تقلل من حساسيتها للهرمون، ويبدأ البنكرياس في إنتاج المزيد من الأنسولين، ولكن بعد مرور بعض الوقت يفقد هذه القدرة. وعلينا أن نلجأ إلى حقن الأنسولين مرة أخرى، ويجب مراقبة مستويات الغلوكوز في الدم بعناية أكبر.

يحدث مرض السكري من النوع الأول عادة قبل سن الثلاثين، بينما يحدث مرض السكري من النوع الثاني في منتصف العمر وكبار السن.

ولعلاج هذا المرض، هناك طريقتان، يحاول العلماء في الطريقة الأولى، زرع خلايا بيتا من الأشخاص المتوفين، وكانت النتائج الأولية مشجعة، ولكن من الصعب جدًا العثور على الخلايا المانحة، علاوة على أن إجراءات الزرع معقدة للغاية، بالإضافة إلى ذلك يعاني المرضى من رفض الجهاز المناعي لهذا الإجراء، لذلك يتعين عليهم تناول مثبطات المناعة طوال حياتهم، وهذا بدوره يزيد من خطر العدوى القاتلة.

والطريقة الثانية، هي إنتاج خلايا بيتا من الخلايا الجذعية، حيث يتم إعادة برمجة خلايا من جسم شخص بالغ، باستخدام طريقة "شينيا ياماناكا" الحائزة على جائزة نوبل، إلى الحالة الجنينية، وبعد ذلك يتم زراعة أنسجة الجسم الضرورية في المختبر.

وقد حاول علماء من بلدان مختلفة زرع مثل هذه الخلايا في مرضى السكري من النوع الأول. في بعض الأحيان كانت المادة تتوافق مع الجسم، لكنها لم تنتج كمية كافية من الأنسولين. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك خطر الإصابة بالأورام.

ويقول علماء من مستشفى شانغهاي ومعهد شانغهاي للكيمياء الحيوية وبيولوجيا الخلية، ومؤسسات علمية أخرى، إنهم حققوا إنجازا في هذا المجال.

وفقا لهذه الدراسة، أجريت الاختبارات على مريض يبلغ من العمر 59 عاما، وكان يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة ربع قرن. ولم تكن خلايا بيتا تعمل لديه، وكان يتناول حقن الأنسولين كل يوم.

قام الفريق الطبي بقيادة يين هاو، بتطوير مزيج كيميائي خاص جعل من الممكن الحصول على خلايا بيتا من دم المريض.