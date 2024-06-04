فيديو خاص: تفاصيل مثيرة عن "العبوة التلفزيوينة" التي فتكت بجنود الاحتلال!!

العالم - خاص بالعالم

اصحاب الأرض يعيثون بالمحتل الدمار.

على مدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، المقاومة الفلسطينية كل يوم تفاجئ قوات الاحتلال الإسرائيلي بنوع جديد من التصدي.

كتائب القسام الجناح العسكري لحماس في أحد المنازل في جباليا شمالي القطاع أعدت كمينا محكما بعبوة 'تلفزيونية ولغم-Tستة' من مخلفات عدوان جيش الاحتلال، حيث انفجرت فور دخول قوة إسرائيلية للمنزل وأوقعتها بين قتيل وجريح.

وأقر جيش الاحتلال بإصابة أربعة عشر جنديا في معارك قطاع غزة.

أما المفاجأة جاءت لجيش الاحتلال من حيث استخدام كتائب القسام 'العبوة التلفزيونية' وهي عبوة مضادة للأفراد تشبه شاشة التلفاز، محشوة بالمواد المتفجرة إضافة إلى كمية كبيرة من الشظايا، كما تمتاز بمدى انفجار عرضي قاتل يصل إلى مئة متر طولا.

هذا في حين يدعى كيان الاحتلال أنه أضعف قوة حماس العسكرية.

وبقذائف الهاون دكت القسام تحشدات جيش الاحتلال المتوغلة في محيط الكلية الجامعية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، واستهدفت دبابة ميركافا بقذيفة 'الياسين 105 .

كما أعلنت القسام استهدافها قوة إسرائيلية متحصنة في منزل بمدينة غزة بقذيفة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، كما قامت بتفجير منزل مفخخ بقوة إسرائيلية راجلة شرق منطقة الشوكة في رفح جنوبي القطاع وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

أما في محور 'نتساريم' غربي القطاع قصفت القسام مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في منظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.

بدورها، سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفت قوات وآليات جيش الاحتلال المتوغلة على الحدود الفلسطينية المصرية غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، كما استهدفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنودا وآليات للاحتلال في محيط تل زعرب غربي المدينة.

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