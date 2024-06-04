استشهاد مقاومين فلسطينيين في طولكرم

العالم - فلسطين

في ظل استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة الغربية.

ففي طولكرم شمالي الضفة استشهد مقاومان فلسطينيان خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ونعت مجموعة تابعة لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح الشهيدين، وقالت إنهما استشهدا أثناء تنفيذهما عملية إطلاق نار على حاجز 'نتساني عوز' غرب مدينة طولكرم.

وفي نابلس أفادت الصحة الفلسطينية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين بينهم طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.

وفي غضون ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت العديد من المنازل، ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس وقلقيليا شمالي الضفة، وأفادت مصادر محلية أنّ مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع وسط قلقيليا. وأضافت المصادر أنّ قوات إسرائيليةً اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس وبلدات في المحافظة بينها برقة وعصيرة الشمالية، حيث اعتقلت شاباً.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي جنوبي الضفة، أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات إسرائيلية بلدة سعير شمال الخليل، حيث اعتقلت فلسطينياً ونجله.

في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خمسة شبان خلال اقتحامها بلدتي سلواد وبيرزيت في رام الله والبيرة. وشملت الاقتحامات أيضاً حي جبل الطويل في مدينة البيرة وسط الضفة.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، صعّد جيش الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد نحو خمسمئة شخص واعتقال أكثر من ثمانية آلاف آخرين.