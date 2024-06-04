اليمن : ندوة عن المرأة الفلسطينية تدين الإنتهاكات الصهيونية

العالم – خاص بالعالم

تناولت ثلاث اوراق عمل حول جرائم وانتهاكات الكيان الاسرائيلي بحق المرأة الفلسطينية واصرارها على ثبات موقفها المقاوم والصامد على كافة المستويات . كما ابرزت الندوة الدور المجتمعي في العالم الاسلامي لتسليط الضوء على واقع المرأة في فلسطين عموما وغزة على وجه الخصوص.

وقالت سكينة حسن زيد نائبة إدارة المرأة برئاسة الوزراء اليمنية: في اطار دعم المرأة الفلسطينية التي كانت تواجه الاحتلال.. الصهيونية تحكم في العالم كله ماليا واداريا وعسكريا واقتصاديا واعلاميا لاكثر من 100 عام والتوصيات خرجت بدعم صمود المرأة اليمنية والمرأة الفلسطينية والوقوف بوجه المخططات والافكار والاديولوجيات الصهيونية".



وقالت هناء الهردي مستشارة المدير العام لشركة النفط اليمنية: نحن هنا بمناسبة المرأة الفلسطينية وصمودها ضد العدو الاسرائيلي.. نحن هنا في اليمن مع المرأة الفلسطينية قلبا وقالبا".

الندوة عرجت على انكشاف وزيف الشعارات الغربية بشأن حقوق المرأة والطفل وزيف الاتفاقيات والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحماية النساء والاطفال. المشاركات اشدن بشجاعة المرأة الفلسطينية وبسالتها التي لاتقل عن مآثر البطولة لمجاهدي فصائل المقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي تعيش عدوانه للشهر الثامن على التوالي.

وقالت هناء العلوي وكيلة وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة في اليمن:"كشف الحقائق والشعارات التي يتغنى بها العدو الصهيوني والدول الغربية تحت عناوين حقوق الانسان هو عكس ذلك فنرى جرائم إبادتها في الحرب ضد الانسانية.. وهي جرائم حرب.. نرى ابشع الانتهاكات تمارس بحق المرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني".

وتشارك المرأة اليمنية نموذج المرأة الفلسطينية في الصبر والكفاح والمقاومة واحياء سلوكها القويم والتمسك بمنهجها في الحفاظ على هويتها الاسلامية وقيمها المجتمعية على الرغم من كل محاولات التاثير عليها بشتى الطرق الممكنة وشن الحرب الناعمة عليها.

توصيات الندوة شددت على أهمية تصدير القضية الفلسطينية سياسيا واعلاميا واعطاء المرأة حقوقها الكاملة ومواجهة كافة اشكال الدعم المشروط والسعي الى الاكتفاء الذاتي في سبيل الحرية والكرامة وصونها من الانتهاكات والمعونات الكاذبة

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