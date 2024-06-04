إجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تطورات الأزمة في السودان

العالم - بانوراما

وأكدت أن ليس هناك اية مواقع غير معلنة بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة. جاء ذلك ردا على ادعاءات المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي عن تزايد احتياطيات اليورانيوم المخصب بنسبة60%، وأن إيران لم تقدم للوكالة تفسيرا فنيا لوجود جزيئات اليورانيوم في أماكن لم يعلن عنها.

فيما شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما شهدته ثلاث جبهات في مختلف مناطق السودان مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.



واحتدمت حدة المعارك في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور وذلك في ظل تقدم قوات الدعم السريع في وسط المدينة وإعلانها السيطرة على أحياء رئيسية في المدينة، إضافة إلى السوق الكبير القريب من قيادة الفرقة السادسة التي تعتبر أكبر مقرات الجيش في إقليم دارفور.

وتسيطر قوات الدعم على اكثر من تسعين في المئة من مناطق الاقليم. وفي منطقة النيل الأبيض، اندلعت مواجهات عنيفة دارت قرب مدينة الدويم ومنطقة نعيمة وقرى مدينة ربك في وسط الولاية.

أما في العاصمة الخرطوم، فقد استمرت عمليات القصف المدفعي في مدنها الثلاث. هذا وتؤكد التقارير عن وجود تدخل دولي محتمل في حال عدم موافقة طرفي القتال على العودة لطاولة التفاوض.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.